Finde accidentado en Brown: seis autos chocaron y uno terminó cayendo a una zanja

Dos accidentes viales se reportaron este fin de semana en Almirante Brown. Tuvieron lugar en distintas localidades e involucraron a varios vehículos. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

El último de los casos ocurrió en Longchamps y estuvo protagonizado por tres autos. A raíz del choque, uno de los rodados involucrados terminó en el interior de una zanja.

El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta 16, cerca de la intersección con la calle Bolivar. Como consecuencia, dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por profesionales.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegaron tareas de auxilio y prevención. También, intervino personal de ambulancias municipales y de la Policía de la jurisdicción.

El otro choque similar sucedió en Burzaco. Se debe a que tres vehículos se accidentaron en el cruce de la avenida Yrigoyen y Alsina. En esta ocasión, tres personas resultaron heridas, quienes fueron asistidas por el cuerpo bomberil y de salud del distrito.