Lun, 15/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2450
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 15 de septiembre de 2025

Finde accidentado en Brown: seis autos chocaron y uno terminó cayendo a una zanja


Como resultado, cinco personas resultaron heridas. ¿Qué pasó?

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Dos accidentes viales se reportaron este fin de semana en Almirante Brown. Tuvieron lugar en distintas localidades e involucraron a varios vehículos. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

¿Qué pasó?

El último de los casos ocurrió en Longchamps y estuvo protagonizado por tres autos. A raíz del choque, uno de los rodados involucrados terminó en el interior de una zanja.

El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta 16, cerca de la intersección con la calle Bolivar. Como consecuencia, dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por profesionales.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegaron tareas de auxilio y prevención. También, intervino personal de ambulancias municipales y de la Policía de la jurisdicción.

El otro choque similar sucedió en Burzaco. Se debe a que tres vehículos se accidentaron en el cruce de la avenida Yrigoyen y Alsina. En esta ocasión, tres personas resultaron heridas, quienes fueron asistidas por el cuerpo bomberil y de salud del distrito.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram