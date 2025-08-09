Finde explosivo en Brown: habrá shows en vivo, un festival para los niños y muestras de arte

Conocé todas las alternativas que ofrece el distrito para este sábado y domingo.

Almirante Brown sigue sorprendiendo con su grilla de actividades culturales y recreativas para disfrutar este nuevo finde de agosto. En esta oportunidad, habrá propuestas para todas las edades y en diferentes localidades.

¿Qué elegir?

Sábado 9

Chorifire : Desde las 11 hs, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown estarán vendiendo choripanes . Será en el Destacamento N°2 de Claypole , sito en Lacaze y Crispi.

: Desde las 11 hs, estarán vendiendo . Será en el , sito en Lacaze y Crispi. Festejos por los 115 años de Longchamps : será en el circuito de la localidad, ubicado en Ricardo Davel y avenida La Aviación . Desde las 14 hs , habrá una exposición de artistas plásticos en vivo y bandas . Además de feria de emprendedores y stands de gastronomía.

: será en el de la localidad, ubicado en . Desde las , habrá una . Además Festival de los Derechos : tendrá lugar de 13 a 17 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000). Habrá juegos libres e inflables, además de juegos gigantes de madera y metegoles . También un taller de huerta, un stand de glitter y un mural participativo. Asimismo, se presentará la artista infantil Juli Jones.

: tendrá lugar de en la (Juan B. Justo al 1000). Habrá . También Asimismo, se presentará la artista infantil Abre “Castelforte”: El castillo de Adrogué se ubica en Rosales 1521 . A partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. Se cobrará un bono contribución de $3000 por persona para el sostenimiento del lugar. El acceso será por orden de llegada y no requerirá de inscripción previa.

El se ubica en . A partir de las se realizará una y luego comenzarán las Se cobrará un de para el del lugar. El será por y de Feria de productores rurales: Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica. También, artesanías, productos de campo y regionales. Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Municipal.

Se podrán disfrutar de También, Se instalará de La Brown Folk : el evento se llevará adelante en el Museo León Sempere de Burzaco (Colón 581). Será a las 17 hs . La jornada incluirá una muestra, fanzines, panfletos, revistas y entradas de bandas under de los 90. Sumado a shows musicales .

: el evento se llevará adelante en el (Colón 581). Será a las . La jornada incluirá una Sumado a . Inaugura la muestra Contemporáneo: el evento incluirá música y pintura en vivo. Participarán más 70 artistas plásticos. Comenzará a las 19 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).

Domingo 10

Granja Educativa : los vecinos podrán visitarla de 10 a 17 hs.

: los vecinos podrán visitarla de Sigue la fiesta por el aniversario de Longchamps : a partir de las 13.30 hs habrá danzas, shows musicales y gran cierre de la mano de “ El Gordo Luis ”. Se sumarán DJs en vivo .

: a partir de las habrá y gran cierre de la mano de “ ”. Se sumarán . ¡Llega El Circo de la Fer a Burzaco!: será una noche explosiva de humor, talento y glamour con artistas invitados. Será a las 20 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 740, Burzaco).

“Recorrido Cafetero”

Durante todo el invierno, habrá promociones, descuentos y 2x1 en bares locales. Para conocer más sobre precios y comercios adheridos podés acceder haciendo clic aquí.