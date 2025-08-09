Finde explosivo en Brown: habrá shows en vivo, un festival para los niños y muestras de arte

Conocé todas las alternativas que ofrece el distrito para este sábado y domingo.
Almirante Brown sigue sorprendiendo con su grilla de actividades culturales y recreativas para disfrutar este nuevo finde de agosto. En esta oportunidad, habrá propuestas para todas las edades y en diferentes localidades.
¿Qué elegir?
Sábado 9
- Chorifire: Desde las 11 hs, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown estarán vendiendo choripanes. Será en el Destacamento N°2 de Claypole, sito en Lacaze y Crispi.
- Festejos por los 115 años de Longchamps: será en el circuito de la localidad, ubicado en Ricardo Davel y avenida La Aviación. Desde las 14 hs, habrá una exposición de artistas plásticos en vivo y bandas. Además de feria de emprendedores y stands de gastronomía.
- Festival de los Derechos: tendrá lugar de 13 a 17 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000). Habrá juegos libres e inflables, además de juegos gigantes de madera y metegoles. También un taller de huerta, un stand de glitter y un mural participativo. Asimismo, se presentará la artista infantil Juli Jones.
- Abre “Castelforte”: El castillo de Adrogué se ubica en Rosales 1521. A partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. Se cobrará un bono contribución de $3000 por persona para el sostenimiento del lugar. El acceso será por orden de llegada y no requerirá de inscripción previa.
- Feria de productores rurales: Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica. También, artesanías, productos de campo y regionales. Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Municipal.
- La Brown Folk: el evento se llevará adelante en el Museo León Sempere de Burzaco (Colón 581). Será a las 17 hs. La jornada incluirá una muestra, fanzines, panfletos, revistas y entradas de bandas under de los 90. Sumado a shows musicales.
- Inaugura la muestra Contemporáneo: el evento incluirá música y pintura en vivo. Participarán más 70 artistas plásticos. Comenzará a las 19 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).
Domingo 10
- Granja Educativa: los vecinos podrán visitarla de 10 a 17 hs.
- Sigue la fiesta por el aniversario de Longchamps: a partir de las 13.30 hs habrá danzas, shows musicales y gran cierre de la mano de “El Gordo Luis”. Se sumarán DJs en vivo.
- ¡Llega El Circo de la Fer a Burzaco!: será una noche explosiva de humor, talento y glamour con artistas invitados. Será a las 20 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 740, Burzaco).
“Recorrido Cafetero”
Durante todo el invierno, habrá promociones, descuentos y 2x1 en bares locales. Para conocer más sobre precios y comercios adheridos podés acceder haciendo clic aquí.