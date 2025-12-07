Dom, 07/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2533
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 7 de diciembre de 2025

Finde largo: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos en Brown?


Desde el Municipio informaron el cronograma.

Llega el último fin de semana largo del año, ya que este lunes, 8 de diciembre, se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. En ese contexto, Almirante Brown informó cómo funcionará la recolección de residuos durante estos días.

¿Cómo será?

Según indicaron desde la Comuna, no se brindará servicio durante el feriado. En esa línea, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública, evitando así anegamientos en caso de lluvias.

En este sentido, informaron que los camiones de recolección recién volverán a circular de forma habitual al día siguiente, el martes 9. 

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram