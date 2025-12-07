Finde largo: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos en Brown?

Desde el Municipio informaron el cronograma.

Llega el último fin de semana largo del año, ya que este lunes, 8 de diciembre, se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. En ese contexto, Almirante Brown informó cómo funcionará la recolección de residuos durante estos días.

¿Cómo será?

Según indicaron desde la Comuna, no se brindará servicio durante el feriado. En esa línea, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública, evitando así anegamientos en caso de lluvias.

En este sentido, informaron que los camiones de recolección recién volverán a circular de forma habitual al día siguiente, el martes 9.