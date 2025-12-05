Ya se puede transitar por el nuevo paso bajo nivel de Longchamps

El Municipio realizó la apertura. La obra continuará su curso hasta su finalización en los próximos 30 días. Estuvo presente Mariano Cascallares con el equipo de gobierno. Toda la información.

Luego de un intenso trabajo, este viernes, 5 de diciembre, se habilitó al tránsito el paso bajo nivel de la calle Carlos Diehl, en Longchamps. La megaobra ya permite agilizar la circulación vehicular en toda la zona reduciendo los tiempos y mejorando la seguridad vial y de los peatones.

¿Cómo fue?

La estructura posee un gálibo de 4,62 metros, lo que permite el pase de ómnibus de larga distancia. En paralelo, se realizaron trabajos de adecuación del sistema de desagües pluviales para optimizar el escurrimiento y evitar anegamientos.

La intervención incluyó también la construcción de veredas, rampas de acceso y la instalación de luminarias led que brindan mayor visibilidad en todo el entorno.

En esta etapa, el Municipio habilitó el paso vehicular junto con el peatonal aledaño a la estación ferroviaria. Quedan pendientes los trabajos de veredas, el paso bajo nivel peatonal del lado sur y las rampas de accesibilidad del sector norte. La obra continuará su curso hasta su finalización en los próximos 30 días.

“Esta apertura es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades”, sostuvo Mariano Cascallares.

Y remarcó: “Continuamos avanzando con trabajos que transforman el día a día y que forman parte de nuestro plan integral de infraestructura diseñado para acompañar el crecimiento de Almirante Brown”.

Asimismo, agradeció a “los trabajadores que hicieron realidad este proyecto y a todos los vecinos por el acompañamiento”.

Finalmente, desde la Comuna destacaron que dicha obra forma parte del plan integral de infraestructura que lleva adelante el Municipio y que avanza en paralelo con el paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada.