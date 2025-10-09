Jue, 09/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2474
SOCIEDAD
jueves 9 de octubre de 2025

Finde largo en Brown: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos?


Conocé cuál será el cronograma del servicio.

Llega un nuevo fin de semana largo a Almirante Brown. Se debe a la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tradicionalmente se celebra el 12 de octubre. Sin embargo, este año la fecha se trasladó oficialmente a este viernes 10.

 

Servicio

En este marco, se verá afectado parcialmente la recolección de residuos local. Desde el Municipio informaron que los camiones no funcionarán durante todo este viernes.

Como consecuencia de ello, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. De este modo, se evitarán anegaciones ante las lluvias pronosticadas el fin de semana y se mantendrá la limpieza de las calles.

