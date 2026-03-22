Finde XXL: ¿El lunes 23 de marzo es feriado o "día no laborable"?

Conocé cuál fue la decisión del Gobierno respecto a esta jornada.

El calendario de 2026 incluye varios fines de semana largos. Estas fechas generan consultas entre vecinos, especialmente entre quienes planean viajar o deben organizar sus tareas laborales.

¿Cómo será?

Este martes 24 de marzo se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada nacional inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Al tratarse de un feriado, se suspenden las actividades en escuelas, bancos y organismos públicos.

En tanto, el lunes 23 fue dispuesto por el Gobierno como "día no laborable con fines turísticos". Su objetivo es extender el descanso y conformar un fin de semana extra largo. En este caso, la decisión de trabajar queda en manos de cada empleador.

Por este motivo, en el sector privado algunas empresas o comercios pueden optar por mantener su actividad habitual. En la administración pública, en cambio, las oficinas de los organismos estatales permanecerán cerradas. Lo mismo sucederá en las instituciones educativas, donde no habrá clases.

Por su parte, las sucursales bancarias no atenderán al público. En cuanto al transporte, los colectivos y trenes funcionarán con una frecuencia reducida, ante el menor movimiento de personas en la calle.