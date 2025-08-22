Fuera de casa, San Martín va por una nueva victoria que confirme su buen presente

Visitará hoy, viernes 22 de agosto, a Argentino de Quilmes. ¿A qué hora?

San Martín de Burzaco parece haber dejado atrás el mal comienzo de torneo y pretende seguir en la senda triunfal para alejarse definitivamente de la zona baja. Tras una importante victoria en casa, se presentará en la Barranca Quilmeña para medirse con Argentino de Quilmes.

En el marco de la 10° fecha del torneo Clausura, el partido se disputará hoy, viernes 22 de agosto. Será a las 20 hs y estará arbitrado por Nicolás Mastroieni.

¿Cómo llegan?

El “Azul” encamina tres presentaciones sin derrotas, con dos victorias y un empate. Viene de imponerse 1-0 frente a Villa Dálmine, en lo que fue un encuentro clave en la lucha para despegar del fondo de la tabla.

De esta manera, el conjunto de Burzaco, que está 11° en el Clausura, acumula 35 puntos en la general y le sacó siete a la zona de descenso. Argentino de Quilmes, que llega de una dura caída 3-1 ante Sacachispas, también mira de reojo el fondo de la anual y necesita comenzar a alejarse: tiene 34 unidades y está 16°.