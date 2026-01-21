Fuerte choque entre un auto y una moto en Glew: dos heridos

Se desplegó un operativo en la zona. Todos los detalles.

Un auto y una moto protagonizaron en las últimas horas un brutal accidente vial en Glew. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas.

¿Qué pasó?

El siniestro tuvo lugar este martes, 20 de enero, pasadas las 16 hs. Fue en la intersección de Los Patos y Azul. Por la colisión, los rodados involucrados sufrieron serios daños materiales. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo ocasionaron.

Según informaron fuentes oficiales a www.debrown.com.ar, si bien los lesionados fueron atendidos inmediatamente en el lugar, uno de ellos debió ser trasladado a un centro asistencial para un mayor control.

En este marco, Bomberos Voluntarios de Glew llevaron adelante tareas de auxilio y prevención en la zona. Lo hicieron junto al personal de ambulancias municipal y la Policía de la jurisdicción.