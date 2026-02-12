Jue, 12/02/2026 |
jueves 12 de febrero de 2026

Fuerte choque entre una moto y una camioneta: un herido


Sucedió en Longchamps. ¿Qué pasó?

Un impactante accidente vial tuvo lugar en las últimas horas en Longchamps. Se debe a que un motocilista resultó herido luego de chocar contra una camioneta de carga.

¿Qué pasó?

El siniestro sucedió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Carlos Diehl, a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la localidad. A raíz del fuerte impacto, la moto sufrió serios daños materiales.

En el lugar, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de asistencia y prevención. También intervino el personal de ambulancias municipal y de la Policía de la jurisdicción.

