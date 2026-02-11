Jue, 12/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2600
SOCIEDAD
miércoles 11 de febrero de 2026

Se incendió un depósito judicial: afectó a 12 vehículos


Ocurrió en Don Orione. Los detalles.

Un impactante incendio tuvo lugar en las últimas horas en Don Orione. Se debe a que, al menos, 12 vehículos se prendieron fuego dentro de un depósito judicial.

¿Qué pasó?

El hecho sucedió en un predio ubicado detrás de dicho barrio. Hasta el momento, no trascendió el motivo que ocasionaron las llamas. Los rodados afectados sufrieron serios daños materiales.

A raíz del siniestro, Bomberos Voluntarios Almirante Brown se hicieron presentes y desplegaron un operativo. Luego de trabajar durante varios minutos, controlaron el fuego y evitaron la propagación a otros rodados.

