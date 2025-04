Fuerte descargo de Lizy: “Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás”

Lo hizo esta mañana en su programa de radio. Reveló que la polémica en la que se ve envuelta surge a días del juicio de adopción de su hijo. Mirá el video.

Crece el nivel de intensidad en la pelea entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa. Tras la periodista acusarla de haber robado sus pertenencias cuando era su asistente, fue por más. Aseguró que irá a la Justicia para denunciarla por su presunta participación en una red de trata.

Ante ello, la browniana se utilizó este martes su programa "Arriba bebé" por radio Pop para hacer un fuerte descargo. Aseguró que no permitirá que se ponga en duda su integridad.

¿Qué dijo?

La vecina de Adrogué fue contundente contra Canosa. “Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", sostuvo.

Y continuó: "Lo voy a resolver en la Justicia y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida a otra. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar".

Sobre este tema fue a fondo. Confió que se encuentra a días de que le otorguen la adopción definitiva de su hijo “Tati”. “Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabe también que voy a adoptar a un pibe, ¿va a esperar que estén a dos días, a tres o cuatro del juicio para decir estas bestialidades, de las cuales soy totalmente inocente? Lo juro por la memoria de mi mamá. ¿Lo vas a hacer a cuatro días o lo vas a hacer cuando te enterabas que iba a adoptar? ¡Ahí lo tenías que hacer!”, cuestionó.



Los dichos de Canosa

La periodista la acusó de participar de fiestas de la farándula donde asistían menores de edad. Sumado a ello, dejó entrever que la humorista estaría vinculada a la causa del productor Marcelo Corazza, quien permanece tras las rejas por integrar una banda que reclutaba a adolescentes para explotarlos sexualmente.

“Antes de comenzar con este programa, quiero decir que este miércoles 16 de abril, todo lo que voy a decir acá lo voy a ir a contar a Comodoro Py. Para que vean que no me ando con chiquitas“, admitió Canosa.

Y agregó: “A mí hay temas que me irritan profundamente. Y por supuesto, los que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”.

La periodista también fue contra Costa, la panelista de “Cortá por Lozano”. Admitió que tiene pruebas de situaciones comprometidas llevadas adelante junto con la browniana. “Me cuentan que, en un boliche gay, una amiga de Lizy contó que abusó de un menor en un colectivo y se lo llevó a la casa de su amiga famosa”, afirmó.

Al finalizar, manifestó que “habría un video en esos boliches con menores con alcohol y drogas”, donde participarían ambas comediantes. “Quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo tengo pruebas, videos, papeles”, remarcó.