Lizy tras la grave denuncia de Canosa: “Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar”

La conductora rompió el silencio en "La Peña de Morfi", en Telefe. Mirá el video.

Tras el escándalo que vivió con Viviana Canosa, la browniana Lizy Tagliani hizo su descargo al comenzar con su programa ”La Peña de Morfi”. Con lágrimas en los ojos, le habló al público y negó por completo todas las acusaciones que recibió.

¿Qué dijo?

Lejos del humor que la caracteriza, la conductora se mostró afectada por las declaraciones de la periodista, quien la acusó de traicionarla y robarle sus pertenencias cuando era su estilista.

“Ahora me gustaría hablarle a la gente que está ahí en su casa apoyándonos y mirándonos como siempre. Honestamente les voy a decir la verdad, obviamente saben lo que está sucediendo en estos días”, comenzó.

Y agregó: “Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservero mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades”.

Con la voz quebrada y sus manos temblorosas, admitió que “el apoyo incondicional es lo que le da fuerzas hoy”. “Yo sé quien soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá, son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa, y tener la vida que tengo también”, admitió

“Les pido disculpas a mis compañeros y a toda la gente que tengo que hacer pasar este momento. Pero, no quería dejar pasar que obviamente, me pongo a disposición de lo que sea, y lo que sea necesario para que todo se aclare. Yo soy una buena mina, una buena persona. Que pude construir gracias a ustedes una familia, pude ser quien soy. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje”, aseguró Lizy.

Por último, confió que “ella es lo que ven”. “En el día a día soy así. Nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando la misma gente. Los quiero, ojalá puedan entenderme y ayudarme a que sea este lugar, no quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”, concluyó.