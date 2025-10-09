Glew cumple 160 años: habrá un desfile tradicionalista y shows en vivo

Será este domingo. Las actividades iniciarán con un acto institucional y se extenderán hasta la noche. Conocé más.

Glew cumple 160 años este domingo, 12 de octubre, y para festejarlo realizará un gran evento junto a sus vecinos. En consonancia con el Día del la Raza , habrá shows en vivo, un esperado desfile tradicionalista y un sector gastronómico para todos los gustos.

¿Cómo ser parte?

La jornada tendrá como escenario la plaza San Martín, ubicada en el cruce de Rafael Obligado e Hilario Ascasubi. Como es habitual en este tipo de celebraciones, comenzará a las 9:30 hs con el acto institucional.

Posteriormente, se llevará adelante el desfile cívico y tradicionalista que reunirá a instituciones locales, carruajes y caballos. Luego, a las 13 hs, habrá un almuerzo y un festival cultural.

En este marco, se presentarán en vivo Carina Andino, Joel “El Chango”, “Los Orellana” y “Ary LGI2”. Sumado al espectáculo que brindarán los ballets “Salamangueros”, “Awuénche”, “Renacer”, “Danzaita”, “Munany Integrados” y “Pehuenches”.

Para aportar aún más color al evento, se instalará un sector gastronómico a cargo de instituciones de Almirante Brown. “Te esperamos para disfrutar de un día de tradición, cultura y comunidad”, expresaron desde la Comuna.