Vuelve la "Noche de los Museos" a Brown: habrá charlas, recorridas históricas y música

La jornada se llevará adelante en diferentes espacios culturales de Adrogué, Burzaco y Glew. El ingreso será gratuito. ¿Qué lugares abrirán sus puertas?
Buscando resignificar la historia y el patrimonio local, llega una nueva edición de la “Noche de los Museos” a Almirante Brown. La propuesta incluirá exhibiciones, charlas, música, proyecciones, visitas guiadas y actividades especiales en cada sede.
¿Qué visitar?
El evento se desarrollará el próximo sábado, 18 de octubre. Se llevará adelante en diferentes espacios culturales de Adrogué, Burzaco y Glew. El ingreso será gratuito y el horario dependerá de cada lugar.
“Una oportunidad para disfrutar y redescubrir el patrimonio browniano junto a familia y amigos”, indicaron desde la Comuna. En este marco, los vecinos podrán recorrer:
- Museo de Arte Contemporáneo MACAB (Esteban Adrogué 1224, Adrogué): de 19 a 21 hs. Se podrá recorrer la muestra de artes visuales “Contemporáneo”.
- Museo Claudio León Sempere (Colón 581, Burzaco): de 16 a 20 hs. Estará la exhibición “Octubre mes del grabado de Brown” y una jornada de estampación.
- Castelforte (Rosales 1521, Adrogué): de 18 a 22 hs. Las visitas serán solamente por el museo, no estarán habilitados los túneles. A las 18 y 21 hs, habrá una charla sobre “El porqué de los pueblos de Almirante Brown” de la mano de Oscar Rincón.
- Edificio histórico La Cucaracha (Diagonal Brown 1386, Adrogué): visitas guiadas por orden de llegada, de 16 a 21 hs.
- El Chifladoseo (Segurola 1152, Adrogué): de 16 a 22 hs. A las 30 se proyectará: “Rarezas de Los Tres Chiflados”.
- Casa Borges (Plaza Brown 301, Adrogué): de 16 a 21 hs.
- Museo Malvinas Soberanía y Memoria (Colombres 1710, Adrogué): recorrido de 16 a 21 hs. A las 17 y 19 hs proyectarán “Lección Malvinas”.
- La Volanta de Soldi – Viejo Glew (Vicente López y Planes 138, Glew): se presentará la Agrupación Folklórica Danzaita Munany. Habrá exposiciones de los trabajos ganadores del Concurso de Manchas, de serigrafías de Castagnino, de La Volanta original de Soldi y visitas guiadas por la fotogalería. Además de la proyección del video del maestro.
- Museo de cerámica toscana Cosimo Manigrasso (JB Alberdi 356, Glew): de 17 a 20 hs.
Sobre la “Noche de los Museos”
El evento es organizado por la Municipalidad, a través de Descubrí Brown. Es una gran buena oportunidad para recorrer y conocer grandes espacios históricos del distrito. “Los museos nos invitan a mirar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro”, aseguraron.