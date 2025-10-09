Vuelve la "Noche de los Museos" a Brown: habrá charlas, recorridas históricas y música

La jornada se llevará adelante en diferentes espacios culturales de Adrogué, Burzaco y Glew. El ingreso será gratuito. ¿Qué lugares abrirán sus puertas?

Buscando resignificar la historia y el patrimonio local, llega una nueva edición de la “Noche de los Museos” a Almirante Brown. La propuesta incluirá exhibiciones, charlas, música, proyecciones, visitas guiadas y actividades especiales en cada sede.

¿Qué visitar?

El evento se desarrollará el próximo sábado, 18 de octubre. Se llevará adelante en diferentes espacios culturales de Adrogué, Burzaco y Glew. El ingreso será gratuito y el horario dependerá de cada lugar.

“Una oportunidad para disfrutar y redescubrir el patrimonio browniano junto a familia y amigos”, indicaron desde la Comuna. En este marco, los vecinos podrán recorrer:

Museo de Arte Contemporáneo MACAB (Esteban Adrogué 1224, Adrogué): de 19 a 21 hs . Se podrá recorrer la muestra de artes visuales “ Contemporáneo ”.

(Esteban Adrogué 1224, Adrogué): de . Se podrá recorrer la “ ”. Museo Claudio León Sempere (Colón 581, Burzaco): de 16 a 20 hs . Estará la exhibición “ Octubre mes del grabado de Brown ” y una jornada de estampación .

(Colón 581, Burzaco): de . Estará la exhibición “ ” y una . Castelforte (Rosales 1521, Adrogué): de 18 a 22 hs . Las visitas serán solamente por el museo , no estarán habilitados los túneles . A las 18 y 21 hs , habrá una charla sobre “ El porqué de los pueblos de Almirante Brown” de la mano de Oscar Rincón .

(Rosales 1521, Adrogué): de . Las serán por el , . A las , habrá una sobre “ de la mano de . Edificio histórico La Cucaracha (Diagonal Brown 1386, Adrogué): visitas guiadas por orden de llegada, de 16 a 21 hs.

(Diagonal Brown 1386, Adrogué): de El Chifladoseo (Segurola 1152, Adrogué): de 16 a 22 hs . A las 30 se proyectará: “Rarezas de Los Tres Chiflados” .

(Segurola 1152, Adrogué): de . A las se . Casa Borges (Plaza Brown 301, Adrogué): de 16 a 21 hs .

(Plaza Brown 301, Adrogué): de . Museo Malvinas Soberanía y Memoria (Colombres 1710, Adrogué): recorrido de 16 a 21 hs . A las 17 y 19 hs proyectarán “ Lección Malvinas ”.

(Colombres 1710, Adrogué): recorrido de . A las proyectarán “ ”. La Volanta de Soldi – Viejo Glew (Vicente López y Planes 138, Glew): se presentará la Agrupación Folklórica Danzaita Munany. Habrá exposiciones de los trabajos ganadores del Concurso de Manchas, de serigrafías de Castagnino, de La Volanta original de Soldi y visitas guiadas por la fotogalería . Además de la proyección del video del maestro .

(Vicente López y Planes 138, Glew): se presentará la Agrupación Folklórica Habrá de los trabajos ganadores del . Además de la . Museo de cerámica toscana Cosimo Manigrasso (JB Alberdi 356, Glew): de 17 a 20 hs.

Sobre la “Noche de los Museos”

El evento es organizado por la Municipalidad, a través de Descubrí Brown. Es una gran buena oportunidad para recorrer y conocer grandes espacios históricos del distrito. “Los museos nos invitan a mirar el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro”, aseguraron.