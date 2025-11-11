Glew: lanzaron un curso para diseñar en Canva

Se pondrá en marcha este miércoles, 12 de noviembre. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de continuar brindándole herramientas a los vecinos, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó una nueva propuesta para potenciar sus emprendimientos o proyectos. Se debe a que dictará un curso gratuito de "Diseño y creación de contenido digital en Canva" en Glew.

¿Cómo será?

La iniciativa se realizará en tres encuentros, los cuales se desarrollarán los miércoles de 9 a 12 hs. Se pondrá en marcha el 12 de noviembre. Tendrá como escenario al CIC Glew, ubicado en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade.

Según indicaron desde la organización, este curso pertenece al programa “La Universidad en tu localidad” y tiene como finalidad brindar herramientas de Canva para crear contenidos visuales atractivos y profesionales.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen formar parte de esta capacitación gratuita deberán inscribirse de manera virtual. Para ello, necesitarán completar un formulario virtual (accedé haciendo clic aquí).