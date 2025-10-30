Jue, 30/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2495
CULTURA
jueves 30 de octubre de 2025

La UNaB abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026: ¿Cómo anotarse?


La oferta está conformada por 14 carreras. Los detalles.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció que abrirá en los próximos días las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026. Según indicaron, su oferta académica combina innovación, compromiso con la ciencia y tecnología y un vínculo con el entramado social y productivo local.

¿Cómo será?

La primera etapa se llevará adelante entre el 3 y 14 de noviembre de manera virtual. Para ello, los interesados deberán ingresar al Siu-Guaraní (accedé aquí). Luego, tendrán que loguearse desde “usuario nuevo en el sistema” y completar las pestañas del formulario.

Una vez hechos estos pasos, sólo necesitará cargar la siguiente información:

  • Fotos del frente y dorso del DNI vigente. Si sos extranjero, el documento argentino o certificado de residencia precaria junto al documento del país de origen
  • Título secundario (analítico de frente y dorso) o un certificado que acredite que está en trámite
  • Constancia de alumno regular (válida hasta el 01/03/2026 para quienes están en el último año)
  • Foto digital tipo carnet o selfie

La oferta académica

Licenciaturas:

  • Administración
  • Ciencia de Datos
  • Ciencia Política
  • Enseñanza de la Matemática
  • Logística y Transporte
  • Enfermería

Tecnicaturas universitarias en:

  • Acompañamiento Terapéutico
  • Automatización y Control
  • Ciencia de Datos
  • Comunicación Digital
  • Diseño y Desarrollo de Producto
  • Gestión de las Organizaciones
  • Logística y Transporte
  • Programación

Esta oferta se realiza en un marco de crecimiento y responde a las demandas actuales de la sociedad, la región y el mercado laboral. Con más de 5 mil estudiantes activos, 400 egresados y un campus en expansión, la UNaB se proyecta como una universidad joven, dinámica e inclusiva, comprometida con el desarrollo regional y la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos del futuro.

A tener en cuenta

El ingreso a las carreras contempla la realización de un Curso de Preparación Universitaria (CPU) durante febrero. Este durará cuatro semanas y se dictará en los turnos mañana, tarde y noche. Se trata de una instancia obligatoria.

