La UNaB abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026: ¿Cómo anotarse?

La oferta está conformada por 14 carreras. Los detalles.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció que abrirá en los próximos días las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026. Según indicaron, su oferta académica combina innovación, compromiso con la ciencia y tecnología y un vínculo con el entramado social y productivo local.
La primera etapa se llevará adelante entre el 3 y 14 de noviembre de manera virtual. Para ello, los interesados deberán ingresar al Siu-Guaraní (accedé aquí). Luego, tendrán que loguearse desde “usuario nuevo en el sistema” y completar las pestañas del formulario.
Una vez hechos estos pasos, sólo necesitará cargar la siguiente información:
Licenciaturas:
Tecnicaturas universitarias en:
Esta oferta se realiza en un marco de crecimiento y responde a las demandas actuales de la sociedad, la región y el mercado laboral. Con más de 5 mil estudiantes activos, 400 egresados y un campus en expansión, la UNaB se proyecta como una universidad joven, dinámica e inclusiva, comprometida con el desarrollo regional y la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos del futuro.
El ingreso a las carreras contempla la realización de un Curso de Preparación Universitaria (CPU) durante febrero. Este durará cuatro semanas y se dictará en los turnos mañana, tarde y noche. Se trata de una instancia obligatoria.
