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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2633
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SOCIEDAD
martes 17 de marzo de 2026

Glew: rescatan a un perro que había quedado atrapado entre dos paredes 


Debieron intervenir los bomberos. Conocé cómo lo sacaron. 

Imagen: Bomberos Voluntarios de Glew

Una madrugada para el olvido. Un animal, que había quedado atrapado entre dos paredes fue rescatado de una vivienda en Glew. Todo fue gracias a un operativo que montaron los Bomberos Voluntarios de la localidad.

 

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 5:30 hs. Fue en una propiedad ubicada sobre la calle Caseros. La familia alertó al personal sobre la situación y un móvil del Cuerpo acudió inmediatamente.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, al llegar al lugar, los rescatistas constataron que el animal se encontraba atrapado en un espacio muy reducido entre dos paredes. Debido a su tamaño, no podía salir por sus propios medios.

Ante la urgencia, los bomberos comenzaron a trabajar para liberarlo. Como no había forma de acceder a donde estaba, fue necesario romper parte de la pared de la casa para sacarlo. Tras una intensa tarea, finalmente lograron rescatarlo y ponerlo fuera de peligro.

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