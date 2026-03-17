Glew: rescatan a un perro que había quedado atrapado entre dos paredes 

Debieron intervenir los bomberos. Conocé cómo lo sacaron.

Una madrugada para el olvido. Un animal, que había quedado atrapado entre dos paredes fue rescatado de una vivienda en Glew. Todo fue gracias a un operativo que montaron los Bomberos Voluntarios de la localidad.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 5:30 hs. Fue en una propiedad ubicada sobre la calle Caseros. La familia alertó al personal sobre la situación y un móvil del Cuerpo acudió inmediatamente.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, al llegar al lugar, los rescatistas constataron que el animal se encontraba atrapado en un espacio muy reducido entre dos paredes. Debido a su tamaño, no podía salir por sus propios medios.

Ante la urgencia, los bomberos comenzaron a trabajar para liberarlo. Como no había forma de acceder a donde estaba, fue necesario romper parte de la pared de la casa para sacarlo. Tras una intensa tarea, finalmente lograron rescatarlo y ponerlo fuera de peligro.