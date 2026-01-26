Golpe de calor mortal: ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas?

Desde Zoonosis Brown resaltaron que "puede matar en minutos". Es por eso que brindaron una serie de recomendaciones para mantener saludables a perros, gatos y animales de granja en esta época del año. Los detalles.

Las altas temperaturas del verano no sólo afectan a las personas, ya que los perros, gatos y animales de granja también las sufren y pueden padecer golpes de calor. En esta línea, expertos compartieron una serie de cuidados preventivos ya que resaltaron que esta afección "puede matar en minutos” a las mascotas.

¿Cuáles son?

Desde Zoonosis Brown realizaron las siguientes recomendaciones:

Perros:

Proporcionarles agua fresca todo el día

todo el día Que tengan sombra real (no chapa ni cemento caliente)

(no chapa ni cemento caliente) Revisar el asfalto : si quema la mano, quema su almohadilla

: si quema la mano, quema su almohadilla Alimentarlo a primera o última hora del día

a del día Ubicarlos en espacios ventilados y con sombra

No pelarlos

Sacarlos a pasear a primera o última hora del día

a del día Evitar ejercicio intenso, correr, juegos largos

ejercicio intenso, correr, juegos largos Nunca dejarlos solo encerrados en el auto

solo encerrados en el No colocarles bozal cerrado tipo canasto plástico sin ventilación

Hay que tener extra cuidado con perros braquicéfalos (bulldog, pug, boxer), obesos, ancianos, cachorros y con problemas cardíacos y/o respiratorios.

Gatos:

Agua en varios recipientes y en distintos lugares

en y en distintos lugares Ambientes ventilados

Proponer zonas frescas (baldosa, toallas húmedas)

(baldosa, toallas húmedas) Cepillado frecuente (especialmente de pelo largo)

(especialmente de pelo largo) No encerrarlos en habitaciones sin ventilación

en habitaciones sin ventilación Evitar calor de patio, balcones y terrazas sin sombra

Animales de granja:

Sombra amplia y natural si es posible (árboles, techos livianos)

amplia y natural si es posible (árboles, techos livianos) Mucha agua limpia y fresca (reponer varias veces al día)

(reponer varias veces al día) No dejarlos en suelos metálicos o de chapa al sol

Evitar arreos, transporte y manejos en horas pico

Ventilación en gallineros y corrales

en gallineros y corrales No dejarles comida al sol

¿Cuáles son las señales de un golpe de calor?

Jadeo excesivo y continuo

Lengua y encías muy rojas o violáceas

Debilidad, vómitos o tambaleo

Convulsiones o desmayo

Salivación excesiva

En los gatos, la respiración con la boca abierta siempre es anormal

En caso de sospechar que el animal sufrió un golpe de calor, hay que trasladarlo a un lugar fresco y sombreado. Allí, ofrecer pequeñas cantidades de agua fresca (no helada) y mojarle el cuello, axilas, ingles y almohadillas, a la vez que se lo puede ventilar con abanico o ventilador.

Los profesionales enfatizaron en no utilizar hielo. Tras realizar estas acciones, resaltaron que es importante trasladar a la mascota afectada urgentemente al veterinario aunque mejore.