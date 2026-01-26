Golpe de calor mortal: ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas?

Desde Zoonosis Brown resaltaron que "puede matar en minutos". Es por eso que brindaron una serie de recomendaciones para mantener saludables a perros, gatos y animales de granja en esta época del año. Los detalles.
Las altas temperaturas del verano no sólo afectan a las personas, ya que los perros, gatos y animales de granja también las sufren y pueden padecer golpes de calor. En esta línea, expertos compartieron una serie de cuidados preventivos ya que resaltaron que esta afección "puede matar en minutos” a las mascotas.
Desde Zoonosis Brown realizaron las siguientes recomendaciones:
Hay que tener extra cuidado con perros braquicéfalos (bulldog, pug, boxer), obesos, ancianos, cachorros y con problemas cardíacos y/o respiratorios.
En caso de sospechar que el animal sufrió un golpe de calor, hay que trasladarlo a un lugar fresco y sombreado. Allí, ofrecer pequeñas cantidades de agua fresca (no helada) y mojarle el cuello, axilas, ingles y almohadillas, a la vez que se lo puede ventilar con abanico o ventilador.
Los profesionales enfatizaron en no utilizar hielo. Tras realizar estas acciones, resaltaron que es importante trasladar a la mascota afectada urgentemente al veterinario aunque mejore.
