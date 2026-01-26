Mar, 27/01/2026 |
SOCIEDAD
lunes 26 de enero de 2026

Golpe de calor mortal: ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas?


Desde Zoonosis Brown resaltaron que "puede matar en minutos". Es por eso que brindaron una serie de recomendaciones para mantener saludables a perros, gatos y animales de granja en esta época del año. Los detalles.

Las altas temperaturas del verano no sólo afectan a las personas, ya que los perros, gatos y animales de granja también las sufren y pueden padecer golpes de calor. En esta línea, expertos compartieron una serie de cuidados preventivos ya que resaltaron que esta afección "puede matar en minutos” a las mascotas.

 

¿Cuáles son?

Desde Zoonosis Brown realizaron las siguientes recomendaciones:

Perros:

  • Proporcionarles agua fresca todo el día
  • Que tengan sombra real (no chapa ni cemento caliente)
  • Revisar el asfalto: si quema la mano, quema su almohadilla
  • Alimentarlo a primera o última hora del día
  • Ubicarlos en espacios ventilados y con sombra
  • No pelarlos
  • Sacarlos a pasear a primera o última hora del día
  • Evitar ejercicio intenso, correr, juegos largos
  • Nunca dejarlos solo encerrados en el auto
  • No colocarles bozal cerrado tipo canasto plástico sin ventilación

Hay que tener extra cuidado con perros braquicéfalos (bulldog, pug, boxer), obesos, ancianos, cachorros y con problemas cardíacos y/o respiratorios.

Gatos:

  • Agua en varios recipientes y en distintos lugares
  • Ambientes ventilados
  • Proponer zonas frescas (baldosa, toallas húmedas)
  • Cepillado frecuente (especialmente de pelo largo)
  • No encerrarlos en habitaciones sin ventilación
  • Evitar calor de patio, balcones y terrazas sin sombra

Animales de granja:

  • Sombra amplia y natural si es posible (árboles, techos livianos)
  • Mucha agua limpia y fresca (reponer varias veces al día)
  • No dejarlos en suelos metálicos o de chapa al sol
  • Evitar arreos, transporte y manejos en horas pico
  • Ventilación en gallineros y corrales
  • No dejarles comida al sol

¿Cuáles son las señales de un golpe de calor?

  • Jadeo excesivo y continuo
  • Lengua y encías muy rojas o violáceas
  • Debilidad, vómitos o tambaleo
  • Convulsiones o desmayo
  • Salivación excesiva
  • En los gatos, la respiración con la boca abierta siempre es anormal

En caso de sospechar que el animal sufrió un golpe de calor, hay que trasladarlo a un lugar fresco y sombreado. Allí, ofrecer pequeñas cantidades de agua fresca (no helada) y mojarle el cuello, axilas, ingles y almohadillas, a la vez que se lo puede ventilar con abanico o ventilador.

Los profesionales enfatizaron en no utilizar hielo. Tras realizar estas acciones, resaltaron que es importante trasladar a la mascota afectada urgentemente al veterinario aunque mejore.

