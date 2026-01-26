Gracias a un vecino, Bomberos de Glew recuperaron los materiales que habían extraviado

“Una vez más queda demostrado que el cuartel lo construimos entre todos”, expresaron desde la entidad.
Bomberos Voluntarios de Glew anunciaron que recuperaron el material que había sido extraviado en los últimos días en medio de un incendio. Lo hallaron gracias a la colaboración de un vecino. Se trataba de elementos indispensables para su tarea cotidiana.
A través de una publicación en sus redes sociales, desde la institución agradecieron a todas las personas que ayudaron a difundir la información y se comunicaron para colaborar, lo que permitió dar con el paradero de sus herramientas.
Asimismo, remarcaron el compromiso del cuerpo de bomberos, que trabajó desde el primer momento para lograr la recuperación del material. “Una vez más queda demostrado que el cuartel lo construimos entre todos”, expresaron desde la entidad.
Ocurrió cuando Bomberos se hizo presente el miércoles, 21 de enero, en la intersección de las calles Calderón y Holmberg. Allí, montaron un operativo para extinguir el fuego que se desató en los pastizales. En ese contexto, se produjo el extravío de un cajón blanco perteneciente a un móvil de la institución browniana.
👨🚒 Desesperado pedido Bomberos Glew: extraviaron materiales en un incendio 👇 #Glew https://t.co/ZwA8BT0NsQ
— Noticias De Brown (@debrownweb) January 23, 2026