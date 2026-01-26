Gracias a un vecino, Bomberos de Glew recuperaron los materiales que habían extraviado

“Una vez más queda demostrado que el cuartel lo construimos entre todos”, expresaron desde la entidad.

Bomberos Voluntarios de Glew anunciaron que recuperaron el material que había sido extraviado en los últimos días en medio de un incendio. Lo hallaron gracias a la colaboración de un vecino. Se trataba de elementos indispensables para su tarea cotidiana.

Alivio y gratitud

A través de una publicación en sus redes sociales, desde la institución agradecieron a todas las personas que ayudaron a difundir la información y se comunicaron para colaborar, lo que permitió dar con el paradero de sus herramientas.

Asimismo, remarcaron el compromiso del cuerpo de bomberos, que trabajó desde el primer momento para lograr la recuperación del material. “Una vez más queda demostrado que el cuartel lo construimos entre todos”, expresaron desde la entidad.

El hecho

Ocurrió cuando Bomberos se hizo presente el miércoles, 21 de enero, en la intersección de las calles Calderón y Holmberg. Allí, montaron un operativo para extinguir el fuego que se desató en los pastizales. En ese contexto, se produjo el extravío de un cajón blanco perteneciente a un móvil de la institución browniana.

¿Qué habían perdido?

Reductor de 63 mm Storz a 45 mm Storz

Reductor de 63 mm Storz a 38 mm Storz

Adaptadores de 63 mm Withworth macho a 63 mm Storz

Reductor de 70 mm a 63 mm Storz

Adaptador de 63 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm

Adaptador de 38 mm Withworth hembra a Storz de 45 mm

Llaves unión combinadas

Lanza Viper de 38 mm