Gran actuación de Sachero para que Burzaco siga liderando en LENSUR

Consiguió medalla de plata en 200m medley y bronce en 50m libres y postas 4x50 libres. ¿Cómo está la tabla?

Por la tercera fecha del Torneo LENSUR, uno de los más importantes a nivel clubes de la Región, Hernán Sachero, cosechó grandes resultados para que Burzaco FC continúe liderando la competencia. El browniano cosechó tres medallas.

El representante local, que es uno de los nadadores trasplantados más reconocidos a nivel nacional, vio acción en tres categorías diferentes: consiguió el segundo lugar en 200m medley, mientras que repitió tercer puesto en 50 metros libres y postas 4x50 libres.

"Me sentí bien. Lo tomo como preparativo para los 500 metros libres que voy a nadar en los Juegos Bonaerenses representando a Brown. Pertenecer al equipo del 'Fobal' me lleva a mejorar. Luego de la frustración de no poder viajar al Mundial, esto me volvió a dar ganas de seguir entrenando", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La tabla

A falta de una fecha para culminar una nueva edición del certamen, Burzaco FC lidera la tabla con 3568 puntos y lo sigue de cerca Defensores de Glew con 3428,5; mientras que Marea Roja completa el podio con 3030,5. Independiente de Burzaco, por su parte, se encuentra séptimo con 257.