Gran balance: la telemedicina atendió más de 15 mil consultas durante 2025

Esta alternativa gratuita ayudó a descongestionar las guardias de los centros municipales de salud y hospitales públicos en Brown. Los detalles.

Almirante Brown destacó que el sistema de Telemedicina registró 15.339 atenciones efectivas durante 2025, con cerca de mil consultas sólo en diciembre. Este servicio gratuito, disponible en la aplicación “Brown Previene”, permitió descentralizar y descongestionar las guardias.

¿De qué se trata?

La plataforma facilita que los vecinos accedan a consultas virtuales las 24 horas, todos los días del año, mediante videollamadas con profesionales de la salud. Las atenciones incluyen pediatría (hasta 14 años), clínica médica (desde 15 años) y salud mental (mayores de 16 años).

Asismismo, la aplicación posibilita la gestión de recetas digitales, órdenes médicas, certificados y el intercambio de documentación. Así, se consolidó como una alternativa clave para ampliar el acceso a la atención sanitaria.

“Estamos muy contentos por el recibimiento que tuvo en la comunidad esta herramienta tan importante que es la Telemedicina, ofreciendo un servicio de calidad y gratuito las 24 horas. Permitiendo descentralizar y descongestionar las guardias”, destacó Mariano Cascallares.

En ese sentido, el intendente Juan Fabiani remarcó: “El sistema contribuye también a descomprimir la demanda en las guardias de los centros municipales de salud y hospitales públicos, optimizando los recursos del sistema sanitario local”.

¿Cómo utilizarlo?

Los vecinos pueden descargar la aplicación “Brown Previene” desde la tienda de Android o IOs y seleccionar la opción “Telemedicina” desde la pantalla principal. Luego, deberán registrarse poniendo su DNI como usuario y una contraseña.

A continuación, tendrán que iniciar la videollamada indicando el tipo de consulta: pediatría, clínica médica o salud mental. En pocos segundos, les contestará un profesional, permitiendo una atención rápida y segura desde el celular.

Un punto fundamental es que se deberá aceptar que el dispositivo utilice el micrófono y la cámara, presionando la opción “permitir” cuando el sistema lo indique.