Realizaron nuevos operativos preventivos viales y de seguridad en localidades de Brown

Se desarrollaron en articulación con el Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense. ¿De qué se tratan?

En el comienzo de 2026, Almirante Brown continúa profundizando los operativos rotativos de prevención vial y de delitos en los barrios del distrito. En esta ocasión, se localizaron en San José y Longchamps.

Así fueron

Según indicaron desde la Comuna, se realizaron en articulación con el Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense. Los procedimientos se efectúan en puntos definidos a partir del Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local.

En este marco, uno de los sectores donde se desarrolló el operativo en horario vespertino y nocturno fue en la intersección de Amenedo y La Calandria, en San José. También, se efectuaron acciones preventivas y viales en avenida Yrigoyen y Chacabuco, en Longchamps.

Como es habitual, los despliegues contaron con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense y de las Fuerzas Especiales. Estos actuaron a pie, en móviles y en motocicletas, reforzando los patrullajes para desalentar el accionar de los motochorros y otras modalidades delictivas.

Además, se sumó personal de Tránsito realizando controles vehiculares y solicitando documentación a automovilistas y conductores de motos.

En ese contexto, Mariano Cascallares remarcó que desde la Comuna se “continúan incorporando herramientas fundamentales para fortalecer la seguridad”. Algunas de estas son las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras y los Corredores Escolares Seguros, la App Brown Previene con Botón de Pánico y miles de cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.