¡Gran finde largo en Brown!: ¿Qué actividades gratuitas habrá?

Conocé la grilla completa y elegí qué visitar.

Almirante Brown se prepara para vivir uno de los últimos findes largos del año. En esta oportunidad, la grilla explota de actividades, todas con entrada gratuita. Habrá desde shows de ballets, peñas y ferias, hasta “La Noche de las galerías”, un certamen de freestyle y un tributo a "Las Guerreras K-pop".

¿Qué elegir?

El cronograma anunciado para los próximos días es el siguiente:

Viernes 21

Noche de los Ballets: será una velada especial para celebrar las raíces. Participan los ballets “San José” y “Los Amores, también la Escuela de Danza Valentino. Iniciará a las 20 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).

Sábado 22

Feria de productores rurales: se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica . También, artesanías, productos de campo y regionales . Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).

Domingo 23