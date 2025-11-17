Realizarán un show tributo a "Las Guerreras K-pop" en Boulevard Shopping

Habrá además un Meet&Greet y un servicio especial de boutique. La entrada será gratuita. ¿Cuándo y cómo será?

Boulevard Shopping será escenario de uno de los shows más esperados por el público infantil. Se trata de las “Las Guerreras Golden”, un tributo a uno de los tríos ficticios de K-pop del momento.

¿Cuándo será?

El evento se llevará adelante este sábado, 22 de noviembre, a las 19 hs. Será en el complejo ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13200, Adrogué. La entrada será gratuita y la capacidad limitada.

Según adelantaron, se tratará de un espectáculo lleno de color, donde no faltarán las mejores canciones de las Guerreras K-pop y sus increíbles coreografías. Al finalizar, se realizará además un Meet&Greet, en el que quienes asistan podrán conocer a las artistas, sacarse fotos y hasta charlas con ellas.

La previa

Antes de comenzar el show, se brindará un servicio especial de boutique para las niñas que deseen maquillarse y peinarse con mucho estilo. Esta propuesta se llevará delante de 16 a 18.30 hs, en el local 175. Esta actividad cuenta con cupos limitados.

“¡Llega el show más esperado! Las Guerreras Golden en vivo en Boulevard Shopping. Los esperamos en familia para disfrutar de una tarde llena de música y diversión”, indicaron desde la organización en redes sociales.