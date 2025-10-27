Gran participación: más de 2 mil vecinos realizaron trámites en los operativos de DNI en Brown

Los mismos se llevaron a cabo en distintas localidades. Los detalles.

Almirante Brown destacó que más de 2 mil vecinos realizaron distintos trámites durante los operativos de documentación, principalmente vinculados al DNI. Los mismos se desarrollaron en José Mármol, Rafael Calzada, San Francisco de Asís, Burzaco y Glew.

¿Cómo fueron?

Desde la Comuna indicaron que la propuesta tuvo una gran aceptación por la comunidad; mientras precisaron que en cada una de las localidades participaron aproximadamente entre 350 y 500 personas.

Durante los operativos, los brownianos aprovecharon la oportunidad para gestionar la renovación de su DNI, cambios de domicilio y partidas de nacimiento, entre otros servicios. Además, se brindó la posibilidad de tramitar certificados de preidentificación (CPI), empadronamientos de ciudadanos extranjeros e iniciar cambios de género, ampliando el alcance de la propuesta.

Esta iniciativa fue impulsada por el Municipio de Almirante Brown junto al Registro Provincial de las Personas y la Jefatura de Asesores del Gobernador bonaerense. Tuvo como objetivo continuar acercando el Estado a los barrios y facilitar el acceso a la documentación.

En esa línea, la Comuna browniana ratificó que seguirá trabajando junto a la Provincia para que cada vecino pueda realizar sus trámites cerca del lugar de residencia, sin tener que trasladarse evitando así complicaciones y pérdidas de tiempo.