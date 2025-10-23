Reactivaron la obra hidráulica de Burzaco Sur: beneficiará a 100 mil vecinos

Contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías para el transporte de excedentes hídricos del sur de la localidad. La información.

Almirante Brown anunció la reactivación de la obra hidráulica "Desagües Pluviales Burzaco Sur". Se trata de un proyecto que beneficiará a más de 100 mil vecinos de Burzaco y Longchamps

¿Cómo será?

Tras la reanudación, se avanza con intervenciones en el cruce de Presidente Ortiz y Álvaro Pintos, en el Parque Industrial. Allí, se está demoliendo la antigua alcantarilla sobre el Arroyo del Rey para construir una nueva estructura que funcionará como puente, mejorando la circulación y el drenaje del agua en toda esa zona.

El proyecto integral de "Desagües Pluviales Burzaco Sur" contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías para el transporte de excedentes hídricos del sector sur de la localidad.

Asimismo, incluye el saneamiento de 230 hectáreas y la instalación de unos 400 sumideros. También, la construcción de un reservorio con capacidad para 30 mil metros cúbicos, ubicado en el predio situado detrás de la empresa Angeletti.

“Se trata de una obra estructural largamente esperada que habíamos gestionado durante mucho tiempo y que hoy vuelve a ponerse en marcha”, afirmó el intendente Mariano Cascallares.

En tanto, continuó: “Estas tareas no solo mejoran la infraestructura y la seguridad hídrica de nuestros barrios, sino que fortalecen el entorno del Parque Industrial. Generando condiciones para seguir potenciando la producción y el empleo local, en beneficio de miles de familias”.

Una vez finalizada, la obra hidráulica brindará una solución definitiva a los anegamientos e inundaciones en Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro. Esto mejorará la calidad de vida de miles, acompañando el desarrollo productivo e industrial de la zona.