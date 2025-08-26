Granaderos entregaron ajuares y ejemplares de escritos de San Martín a dos flamantes madres

Fue el pasado 24 de agosto, en el marco del aniversario del natalicio de la hija del prócer. Los detalles.

Almirante Brown realizó una emotiva actividad en conmemoración del natalicio de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del prócer nacional. Se debe a que otorgaron ajuares y ejemplares de las "Máximas para mi hija" a dos madres que dieron a luz el 24 de agosto en hospitales locales.

¿Cómo fue?

La iniciativa se llevó en conjunto con la Asociación Sanmartiniana. En ese marco, la entrega estuvo a cargo de Daniel Suárez y Brian Grudzinski, dos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín".

En primer lugar, visitaron la sala de maternidad del hospital Dr. Arturo Oñativia. Allí, se encontraba Débora Rodríguez, vecina de Claypole, quien dio a luz a Juan Ignacio a las 18:24 hs. Fue por parto natural, pesó 3 kilos y midió 47 centímetros.

Más tarde, los granaderos se trasladaron al hospital Lucio Meléndez, donde se encontraba internada Jazmín Priscila Salomón, mamá primeriza de Glew. Su bebé, Morgan, nació de 2,570 kilos, a las 21:41 hs mediante cesárea.

La actividad busca poner en valor y difundir los principios éticos y educativos que San Martín legó a su hija Mercedes en 1825 y que hoy siguen vigentes como guía moral y cívica para las nuevas generaciones.

"Sus palabras colmadas de sensibilidad, visión y compromiso reflejan no solo su pensamiento estratégico como líder, sino también su profundo humanismo", indicó el intendente Mariano Cascallares.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en el encuentro la presidenta de la Asociación Sanmartiniana de Almirante Brown, Marcela Hernández, y los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad Juan Carlos Serruya y Mónica Coronel.