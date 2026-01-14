Realizaron un operativo de saturación con controles viales en Malvinas Argentinas

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, estuvieron presentes y supervisaron las tareas. Los detalles.

Almirante Brown continúa con los operativos preventivos viales y de seguridad en distintos puntos del distrito. En esta ocasión, realizó uno nuevo en Malvinas Argentinas, en articulación con el Ministerio de Seguridad bonaerense.

¿Cómo fue?

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, supervisaron las acciones. Uno de los puntos intervenidos durante la tarde y noche del pasado lunes, 12 de enero, fue la intersección de Policastro y Echagüe.

Como sucede habitualmente, las acciones se desarrollaron de manera sorpresiva y rotativa. Formaron parte de los operativos de saturación que se realizan en sectores definidos a partir del Mapa de Calor elaborado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local.

El accionar incluyó patrullajes a pie, en móviles y en motos, con la participación de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Especiales. El objetivo es reforzar la presencia policial y prevenir distintas modalidades delictivas, entre ellas el accionar de motochorros.

Asimismo, personal del área de Tránsito municipal llevó adelante controles vehiculares, verificando la documentación correspondiente a automovilistas y conductores de motos que circulaban por la zona.

"Esta es una de las herramientas que seguimos potenciando para cuidar a los vecinos, como las 2 mil cámaras de monitoreo que ya instalamos en las doce localidades, las Alarmas Comunitarias Municipales y los móviles cero kilómetro y las motos de alta cilindrada que adquirimos y le cedimos a la Policía Bonaerense", indicó Mariano Cascallares.

Desde la Comuna remarcaron que estos operativos se complementan con una política integral de seguridad. Esta incluye la incorporación de Alarmas Comunitarias, Puntos y Paradas Seguras, Corredores Escolares Seguros y la App Brown Previene con Botón de Pánico, utilizada por más de 55 mil vecinos, entre otras.