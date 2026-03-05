Jue, 05/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2621
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
jueves 5 de marzo de 2026

Habrá 2x1 en hamburguesas en locales adheridos de Brown


La promoción aplicará todos los miércoles. ¿Cuáles son? 

Para comenzar el año comiendo rico, Almirante Brown lanzó una promo imperdible. Ofrecerá 2x1 en hamburguesas en locales gastronómicos adheridos. La iniciativa se replicará durante todo marzo.

 

¿Cómo será?

Según informaron, la propuesta se llevará adelante todos los miércoles en comercios de distintas localidades. Sólo aplica para consumo en el lugar. Los sitios que se sumaron son:

 

En Adrogué

  • Öl Tack (Cordero 759)
  • Rox Club (Spiro 1051)
  • El Rincón (Mitre 1401)
  • Danke (Hipólito Bouchard 1402)
  • Burgalovers (Amenedo 1002)
  • Ruka (Av. Espora 599)
  • Guernica (Pellerano 706)
  • Hamburga (Tomás Nother 771)

 

Longchamps

  • Nico’s Burger (Magdalena Motti de Tiegi 1004)
  • Andy’s Frites (Pcia. de Buenos Aires 713)
  • Brooklyn (Av. Hipólito Yrigoyen 18391)

 

Rafael Calzada

  • Aldorado (Av. San Martín 3541)

 

Burzaco

  • Don Vito (Bartolomé Mitre 586)
  • Crunchy Burger (avenida Yrigoyen 14.687)

 

Sobre esta iniciativa

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Se enmarca dentro del programa “Date el gusto”. Para conocer más detalles de la promoción, se aconseja contactarse vía Instagram con la hamburguesería.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram