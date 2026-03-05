Habrá 2x1 en hamburguesas en locales adheridos de Brown

La promoción aplicará todos los miércoles. ¿Cuáles son?
Para comenzar el año comiendo rico, Almirante Brown lanzó una promo imperdible. Ofrecerá 2x1 en hamburguesas en locales gastronómicos adheridos. La iniciativa se replicará durante todo marzo.
Según informaron, la propuesta se llevará adelante todos los miércoles en comercios de distintas localidades. Sólo aplica para consumo en el lugar. Los sitios que se sumaron son:
En Adrogué
Longchamps
Rafael Calzada
Burzaco
Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Se enmarca dentro del programa “Date el gusto”. Para conocer más detalles de la promoción, se aconseja contactarse vía Instagram con la hamburguesería.
