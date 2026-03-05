Habrá 2x1 en hamburguesas en locales adheridos de Brown

La promoción aplicará todos los miércoles. ¿Cuáles son?

Para comenzar el año comiendo rico, Almirante Brown lanzó una promo imperdible. Ofrecerá 2x1 en hamburguesas en locales gastronómicos adheridos. La iniciativa se replicará durante todo marzo.

¿Cómo será?

Según informaron, la propuesta se llevará adelante todos los miércoles en comercios de distintas localidades. Sólo aplica para consumo en el lugar. Los sitios que se sumaron son:

En Adrogué

Öl Tack (Cordero 759)

(Cordero 759) Rox Club (Spiro 1051)

(Spiro 1051) El Rincón (Mitre 1401)

(Mitre 1401) Danke (Hipólito Bouchard 1402)

(Hipólito Bouchard 1402) Burgalovers (Amenedo 1002)

(Amenedo 1002) Ruka (Av. Espora 599)

(Av. Espora 599) Guernica (Pellerano 706)

(Pellerano 706) Hamburga (Tomás Nother 771)

Longchamps

Nico’s Burger (Magdalena Motti de Tiegi 1004)

(Magdalena Motti de Tiegi 1004) Andy’s Frites (Pcia. de Buenos Aires 713)

(Pcia. de Buenos Aires 713) Brooklyn (Av. Hipólito Yrigoyen 18391)

Rafael Calzada

Aldorado (Av. San Martín 3541)

Burzaco

Don Vito (Bartolomé Mitre 586)

(Bartolomé Mitre 586) Crunchy Burger (avenida Yrigoyen 14.687)

Sobre esta iniciativa

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Se enmarca dentro del programa “Date el gusto”. Para conocer más detalles de la promoción, se aconseja contactarse vía Instagram con la hamburguesería.