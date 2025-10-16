Habrá una cabina de viento con grandes premios y osos gigantes en Boulevard Shopping

Será en el marco de los festejos por el Día de la Madre. ¿Cuándo será?

Boulevard Shopping vive de una manera única las fechas conmemorativas y este Día de la Madre no será la excepción. Durante dos jornadas, los vecinos tendrán la chance de ganar distintos premios en una innovadora cabina de viento.

¿Cómo será?

La máquina se instalará este viernes 17 y sábado 18 de octubre, entre las 14 y las 20 hs. Estará en el hall central del centro comercial, ubicado en la avenida Yrigoyen 13298, en Adrogué.

Según indicaron desde la organización, los vecinos podrán acercarse para disfrutar de una gran ambientación con música y luces. En ese contexto, tendrán la chance de ganar premios en la divertida cabina.

Además, las jornadas sumarán más color con la visita de personajes gigantes de Bubbles Fun. Se trata de los Osos Teddy (mamá e hijo), quienes estarán sacándose fotos con los más chicos y también con los grandes.

¡Imperdible!

En el marco del Día de la Madre, Boulevard Shopping también sorteará un viaje en crucero a Brasil. Para conocer cómo participar, accedé aquí.