Por el Día de la Madre, Boulevard Shoping sorteará un crucero a Brasil

Es un paquete all inclusive para dos personas. Conocé cómo participar.

Ya se palpita el Día de la Madre y Boulevard Shopping de Adrogué preparó una gran sorpresa para celebrarlo con ellas. Se trata del sorteo de un viaje soñado a Brasil en crucero. Además, habrá regalos especiales para quienes realicen compras en sus locales durante esta semana.

¿Cómo jugar?

Según informaron desde el centro comercial, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 13298, será desde este martes 14 y hasta el domingo 19. Podrán participar los clientes que presenten hasta dos tickets de compra que sumen $100 mil o más.

El premio principal será un crucero a Brasil all inclusive para dos personas de Al Mundo. Sumado a ello y pensando en mamá, habrá regalos a elección. Las opciones serán un vino espumante rosé dulce o un perfume de Sail, ambas alternativas hasta agotar stock.

En este sentido, los canjes se realizarán en el stand de informes de Boulevard durante la vigencia de la promoción. El horario de atención será de 10 a 21 de domingo a jueves y de 10 a 22 hs viernes y sábado.