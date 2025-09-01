Hasta las lágrimas: la emoción de Valentina tras ser salvada en La Voz

La vecina de Adrogué fue elegida por el público para continuar en carrera. Mirá cómo fue.

La Voz Argentina entró en la recta final y una representante de Almirante Brown continúa en competencia: Valentina Otero. La vecina de Adrogué fue recientemente elegida por el público para seguir y no pudo ocultar su emoción.

¿Cómo fue?

En las últimas emisiones, el programa transmitió la etapa de playoffs. Allí, los ocho integrantes de cada equipo realizaron una interpretación en solitario. Los jurados, acompañados de asesores, salvaron a cinco de sus competidores y los espectadores a otros tres.

En la emisión del pasado viernes, 29 de agosto, Valentina realizó un cover de “Estoy tocando fondo”, del grupo femenino “Viuda e Hijas de Roque Enroll”. “Sos Ariana Grande de Adrogué. Hace un rulo dificilísimo, con una cosa rockera. Sos realmente muy buena”, afirmó Lali.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En tanto, Soledad, la líder del equipo del cual la browniana es parte, asegur: "Sos un orgullo para mí. Sos muy agradable, siempre sonriendo. Sos de esas personas que le encargas algo y sabés que seguro va a salir bien y mejor que si lo haces vos. Impecable".

Pese a los halagos, la cantante dejó en claro que sería una difícil decisión y, junto a su asesor Juanes, optaron por otros cinco concursantes. No obstante, la vecina de Adrogué tuvo otra chance más: fue la segunda elegida por el público para continuar.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Si bien en el programa contuvo sus lágrimas, en un video publicado en sus redes sociales no pudo ocultar su emoción. “Gracias a todos los que me votaron”, dijo Valentina, mientras era atrapada por un llanto y acompañada por otros competidores.