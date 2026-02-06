Homenajearon a Henri Brégi, quien realizó el primer vuelo mecanizado de Sudamérica

Fue en marco del 116° aniversario de hazaña que tuvo lugar en Longchamps. Los detalles.

Almirante Brown realizó un homenaje al piloto francés Henri Brégi. Se debe a que este viernes, 6 de febrero, se cumple el 116° aniversario desde que este aviador realizó el primer vuelo mecanizado de Sudamérica, que tuvo lugar en de Longchamps.

¿Cómo fue?

Como todo los años, le ceremonia de reconocimiento se llevó adelante en la plaza homónima del autor de la hazaña, ubicada en Burgwardt y Motti de Tieghi. La encabezó el intendente Juan Fabiani y el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko.

Junto a representantes de la comunidad local, las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie del monumento del aviador. Posteriormente, los homenajes se trasladaron al Country Club Longchamps, con la actividad organizada por el Instituto Newberiano de Almirante Brown.

Allí, izaron la bandera e interpretaron el Himno Nacional y “Aurora” a cargo de la Banda Militar de la F.F. Aérea. También, realizaron una acción de gracias y la entrega de certificados de agradecimiento. Al término del acto institucional, los presentes participaron de un almuerzo.

Mariano Cascallares, en ese contexto, destacó la proeza del joven piloto francés que no solo marcó un hito, sino que forjó a la ciudad de Longchamps como “Cuna de la aviación Sudamericana”.

¿Quiénes estuvieron?

Estuvieron presente el presidente del Instituto Newberiano, Hugo Iraizoz; los embajadores de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge; de la República de la India, Ajaneesh Kumar; y de Eslovaquia, Milan Zachar. También, el consejero de la Embajada de Haití, Edwin Celius Ceyi,y el agregado de Defensa de Francia, Capitán de Fragata Cyril Chabrier.

Además, se sumaron a la jornada el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la concejala Micaela Ortiz; el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Almirante Brown, Emilio Klubus; la directora General de Relaciones Institucionales, Sandra Batkin y la delegada de Longchamps, Valeria Soria, entre otros.