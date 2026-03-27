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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2643
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viernes 27 de marzo de 2026

Horror en Calzada: detuvieron a un abuelo y a un ex padrastro acusados de abusar de una menor


La propia víctima, hoy mayor de edad, los denunció. La información.

Fuente: Crónica

Tras una investigación, la Policía detuvo en las últimas horas a dos hombres en Rafael Calzada. Están acusados de abusar sexualmente de una niña durante varios años. Los implicados son el abuelo de la víctima y el ex concubino de su madre.

 

¿Qué pasó?

Según trascendió, el abuelo, de 63 años, fue capturado en una vivienda de la localidad. En tanto, el otro acusado, de 29, fue detenido en una casa ubicada en  la calle Chubut.

La denuncia fue realizada por la propia víctima, quien actualmente tiene 18 años. De acuerdo a su relato, su familiar directo la habría sometido a abusos sexuales entre los 8 y los 16. Además, testificó que acostumbraba a mostrarle imágenes de pornografía.

Sumado a ello, en su declaración, apuntó contra el ex concubino de su madre, acusándolo también de haberla ultrajado. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N°12 de los tribunales de Lomas de Zamora. Fue caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal agravado".

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