¡Imperdible!: así se vería Burzaco si fuera el escenario de la serie The Last of Us

La inteligencia artificial muestra lugares icónicos de la localidad, como la estación, el Monumento a la Bandera y el estadio de San Martín de Burzaco. Mirá el video.

Un video creado con inteligencia artificial trasladó la ambientación de la serie The Last of Us a Burzaco y el resultado sorprendió a los vecinos. La pieza recrea a la localidad browniana con una estética postapocalíptica inquietantemente real.

¿Cómo fue?

La producción la elaboró la cuenta @agusmaciel.ok. De la misma forma, muestra cómo se verían distintos lugares si hubieran sido seleccionados como escenario de la reconocida historia basada en el videojuego homónimo.

A través de este nuevo video, vemos a los protagonistas de la serie recorrer la estación, el Monumento a la Bandera, la plaza Belgrano y la Parroquia Inmaculada Concepción. Todo con la ambientación postapocalíptica, cruda y melancólica, donde la naturaleza reclamó la ciudad.

Asimismo, muestra el club San Albano, el estadio Francisco Boga de San Martín de Burzaco, la casona de la Quinta Rocca y diferentes comercios de Burzaco con un escenario en ruinas, abandonados y paisajes silenciosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por  (@agusmaciel.ok)

Anteriormente, el mismo usuario había trasladado a la serie The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, a otras localidades de Almirante Brown, ya que la ambientó en Adrogué y Longchamps.