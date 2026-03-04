Mié, 04/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2620
SOCIEDAD
miércoles 4 de marzo de 2026

Impresionante incendio en un depósito de Calzada


El lugar contenía materiales de comunicación. Participaron tres dotaciones de Bomberos. ¿Cómo fue?

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un feroz incendio se desató en las últimas horas en un depósito de materiales de comunicación en Rafael Calzada. Las llamas también alcanzaron a una vivienda contigua.

 

¿Cómo fue?

El galpón se ubica en la intersección de Ramírez y Altamira. El fuego se desató en un sector donde se almacenaban postes y cables, lo que generó una intensa columna de humo y preocupación entre los vecinos.

En este escenario, asistieron al lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara a otras propiedades linderas.

El operativo además contó con el apoyo de personal de Defensa Civil y efectivos policiales. Hasta el momento no trascendieron las causas, aunque sí se registraron importantes daños materiales.

