Impresionante incendio en un depósito de Calzada

El lugar contenía materiales de comunicación. Participaron tres dotaciones de Bomberos. ¿Cómo fue?

Un feroz incendio se desató en las últimas horas en un depósito de materiales de comunicación en Rafael Calzada. Las llamas también alcanzaron a una vivienda contigua.

¿Cómo fue?

El galpón se ubica en la intersección de Ramírez y Altamira. El fuego se desató en un sector donde se almacenaban postes y cables, lo que generó una intensa columna de humo y preocupación entre los vecinos.

En este escenario, asistieron al lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara a otras propiedades linderas.

El operativo además contó con el apoyo de personal de Defensa Civil y efectivos policiales. Hasta el momento no trascendieron las causas, aunque sí se registraron importantes daños materiales.