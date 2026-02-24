Inauguraron nueva platea en el estadio de Brown de Adrogué

Fue bautizada “Daniel ‘Tano’ Raimundo”, en homenaje a su ex jugador y DT recientemente fallecido. Participaron el intendente Juan Fabiani, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del club local. Los detalles.

En una emotiva jornada, inauguraron la nueva platea del Club Atlético Brown de Adrogué, en el Estadio Lorenzo Arandilla. Se trata de una obra que fortalece la infraestructura deportiva y la vida institucional de la histórica entidad tricolor.

La flamante tribuna

Tiene 25 metros de largo y capacidad para 360 butacas. Lleva el nombre “Daniel ‘Tano’ Raimundo”, en homenaje a su histórico referente recientemente fallecido.

El deportista vistió la camiseta de Brown en más de 200 oportunidades e integró el plantel campeón de la Primera D. Posteriormente, se convirtió en el primer director técnico en lograr un ascenso, en 1997 hacia la B Metropolitana.

Del acto, participaron el intendente Juan Fabiani y los presidentes del Club y de la AFA, Agustín Galeota y Claudio “Chiqui” Tapia, respectivamente. También dirigentes de la institución local.

Al respecto, Mariano Cascallares felicitó a Brown de Adrogué por este "avance tan importante". “Es un Club que forma parte de la identidad deportiva y social de nuestro querido distrito. En este momento tan especial saludos y acompañamos a toda la familia de Brown de Adrogué”, sintetizó.