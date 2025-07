Iniciaron las batallas en La Voz: ¿Quiénes son los brownianos que participarán?

Poppo Rigoli, Valentina Otero y Nadine Chantal representan al distrito en el certamen. Los tres deslumbran con su estilo y buscarán pasar a la siguiente fase. Conocelos.

Finalizaron las audiciones a ciegas en La Voz Argentina y los cuatro equipos ya quedaron conformados. Ahora, arrancaron Las Batallas, una nueva etapa donde cada participante comenzará a competir más fuerte. Almirante Brown tiene tres representantes que siguen soñando por llegar a la final.

¿Quiénes son?

De José Mármol

El primero en ingresar al certamen fue Poppo Rigoli, un rockero de alma. Lo hizo con la canción “Arde la Ciudad” de la “Mancha de Rolando”. Durante el transcurso de su interpretación, los coaches disfrutaron la melodía y, en el último minuto, Luck Ra tocó el botón e hizo girar la silla.

“Cuando se prendieron las luces, morí. No podía largar la voz. Es más, tuve que ver el programa porque no me acuerdo de nada, tengo flashes. Mirá que el tema lo canté mil veces, pero los nervios que tenía eran increíbles. Agradezco que alcanzó para que me elijan”, contó a www.deBrown.com.ar.



Adrogué

Atrás le siguió Valentina Otero, de 22 años. La browniana brilló en el escenario con un clásico de rock nacional. Interpretó “Quizás, porque” de Sui Generis. Su voz llamó la atención de los Miranda; mientras que Luck Ra también se dio vuelta antes de que termine su actuación.

“Transmitiste serenidad en tu canto. Fue muy dulce. La elección del repertorio a nosotros nos ganó, esa canción es hermosa”, afirmó Ale Sergi. En tanto, Juliana Gattas agregó: “Tenés una voz muy hermosa, cristalina”. Tras recibir los elogios de ambos, decidió formar parte de su equipo.



Claypole

Por último, avanzó a la siguiente instancia Nadine Chantal. Interpretó "Aún estás en mis sueños” de Rata Blanca. La vecina acaparó toda la atención de Miranda, quienes no dudaron en apretar el botón. “Cantaste súper bien. Re contentos de trabajar juntos”, le manifestó Ale Sergi.

En tanto, la browniana manifestó: “Es un gran esfuerzo salir a trabajar, dejar a mis dos hijos y sostener la casa. Por eso, estar acá es un montón. Esta audición me la dedico a mí. Es mi momento”.



¿Cómo son Las Batallas?

Ahora, los concursantes se enfrentan todos cara a cara. Es que los couches eligen a dos integrantes de su propio equipo para que interpreten la misma canción.

De este duelo, uno solo avanza a la próxima fase y el otro queda eliminado. La novedad de esta edición es que quien no fue elegido puede ser “robado” por otro jurado.