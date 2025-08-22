¡Insólito!: se robó los globos de la puerta de un jardín y quedó registrado por las cámaras  

Fue en San José. Las maestras salieron a confrontarlo cuando advirtieron la escena. Mirá el video.

Un insólito hecho en San José generó indignación en la comunidad educativa. Ocurrió cuando un hombre, que se movilizaba a bordo de un auto, frenó en la puerta de un jardín de infantes para robarse los globos que decoraban la puerta de ingreso.

¿Cómo fue?

El hecho se registró este jueves, 21 de agosto, minutos antes de las 9 hs. Fue en la institución ubicada en el cruce de Tierra del Fuego y Vértiz. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de un vecino y fue difundida por el periodista Mauro Zseta.

En las imágenes, se puede observar como el hombre que circulaba en un auto, detuvo la marcha en medio de la calle y bajó. Sorpresivamente, se dirigió a la puerta del jardín, tomó un atado de globos de colores e intentó continuar su viaje.

Sin embargo, contra sus pronósticos, las maestras advirtieron la situación y salieron a confrontarlo. “¿Qué haces? Son de los nenes. ¡Qué feo! Te estamos viendo por las cámaras. ¿A vos te parece que está bien lo que haces?”, gritaban. Ante ello, el delincuente se acercó para devolverlos, pero las docentes cerraron la puerta como medida de seguridad y en resguardo de los menores.