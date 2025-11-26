Jornada de bienestar: darán una clase de yoga y un taller de RCP en Burzaco

La iniciativa es gratis y es impulsada por la UNaB. ¿Cuándo y dónde?

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) continúa acercando iniciativas gratuitas a la comunidad en el tramo final del año. En esa línea, realizará una jornada de bienestar, la cual incluirá una clase de yoga y un taller de RCP.

¿Cuándo será?

La propuesta se llevará adelante este viernes, 28 de noviembre, a partir de las 14 hs. Tendrá como escenario al parque público de la casa de altos estudios, ubicado en la avenida Espora y Blas Parera, en Burzaco.

Según precisaron, la actividad combinará una clase de yoga para conectar con el cuerpo y un taller de RCP. Este último es fundamental para incorporar técnicas esenciales que pueden salvar vidas.

“¿Querés vivir una tarde dedicada al bienestar integral y aprender herramientas prácticas para responder ante una emergencia?”, afirmaron desde la UNaB.

La jornada forma parte del programa “La Universidad en tu localidad”, la cual acerca, desde hace varios meses, propuestas a diferentes barrios del distrito. Esta vez, se efectúa en articulación con la fundación “Causa Común” y el Municipio.