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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2630
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POLÍTICA
viernes 13 de marzo de 2026

Jornada de salud integral para las mujeres en Brown: habrá clases de yoga, testeos y sorteos


Será en el Parque Ramón Carrillo de Adrogué. Conocé la grilla completa.

En el marco del Mes de la Mujer, llevarán adelante una jornada de prevención y promoción de la salud integral destinada a las vecinas en Adrogué. Se brindarán distintas propuestas orientadas al bienestar físico y emocional. 

 

¿Cómo será?

La jornada tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, a partir de las 9 hs. Será en el Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, en el límite con Rafael Calzada.

Durante el día se desarrollarán talleres de yoga y meditación, una correcaminata por el parque y juegos interactivos. Además de testeos de salud, sorteos y premios.

La actividad

Fue bautizada “Mujeres que se cuidan, comunidades que florecen”. Es organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Salud. Participarán los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.

“Seguimos impulsando espacios de encuentro y cuidado que fortalecen la prevención y el acceso a la salud”, destacó Mariano Cascallares. Al tiempo que valoró que “estas jornadas permiten acompañar a las vecinas de nuestro distrito con actividades que promueven el bienestar integral y la vida saludable”.

 

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