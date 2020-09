Jóvenes del programa Envión se unieron para lanzar un libro

Compartir en:

miércoles 30 de septiembre del 2020

Recopila los poemas que hicieron en el marco de un taller de lectura. Estará disponible en formato digital. “Es muy lindo abrirse a través del lápiz y el papel”, expresó una de las autoras a De Brown.

Imágenes: Juan José Traverso

La escritura como forma de expresarse, de hacer escuchar sus voces, de empoderarse. Así lo hicieron los jóvenes del Programa Envión de Almirante Brown. A su corta edad y en medio de la pandemia, se animaron a lanzar su primer libro de poemas digital.

“Es para mí una manera de desahogo porque escribo lo que siento y lo que también me queda guardado o no se lo puedo decir a ciertas personas. Trazarlo en una hoja es como que me libera”, explicó Lali Luque, una de las autoras, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cómo nació la propuesta?

Todo surgió en 2018, a partir de un fanzine que hacían en conjunto alumnos de las sedes de Longchamps, Claypole y Ministro Rivadavia. De la mano de su profesor Manuel Marchioni, lograron sacar cuatro ediciones donde plasmaban todo su arte en forma de prosas o rimas.

Finalmente, el año pasado llegó el proyecto más esperada. “¿Y si sacamos un libro?”, les propuso el docente. Fue así que empezaron los preparativos para publicar “Cohetes de año nuevo”, nombre con el que quisieron bautizar a su obra.

“Hay mucha participación por parte de los pibes y pibas, porque muchos procesos los hicieron ellos y elles directamente. Como por ejemplo, la selección de que textos que iban y hasta el armado”, explicó Marchioni a este medio.

Por un lado, el taller de dibujo de Envión, a cargo de Alfredo Fernández, aportó su granito de arena diseñando la tapa. En tanto, se recopilaron los poemas que ya habían sido creados por los chicos entre 2018 y 2019. “Es muy lindo abrirse a través del lápiz y el papel”, expresó Dámaris Ledesma, otra de las creadoras.

Sobre “Cohetes de año nuevo”

Los textos no tienen un tópico en particular. El interesante hilo que los une es que todos fueron elaborados por jóvenes de entre 13 y 23 años que asisten al taller de lectura y escritura de Envión.

“Algunos están muy interpelados por la coyuntura histórica y política del momento. Hay dos poemas que hablan de cuando fue recuperada la nieta N°129 y otro de los tripulantes del ARA San Juan. También hay de temáticas totalmente subjetivas, preguntándose por el amor, la muerte, los sueños, las parejas”, detalló.

Un obstáculo en el camino

Si bien la obra literaria ya estaba escrita antes de que el Coronavirus llegara a la Argentina, faltaba el último broche para cerrar el proyecto: el audio libro puesto en la voz de los propios jóvenes.

“Muchos no tenían celular o acceso a internet y los audios fueron mandados por WhatsApp. Eso fue complejo porque en varios casos tenía que hablar con un familiar para que le avise al chico y este después me reenvíe el audio”, contó.

Presentación

Pese a las complicaciones, este grupo logró con mucho esfuerzo sortear los obstáculos. Hoy, miércoles, realizarán a las 16 hs la presentación oficial. Debido a la pandemia, será a través de un vivo que se transmitirá en la página de Facebook de la Municipalidad. Podés ingresar haciendo clic aquí.

“Lo que veo es que hay un empoderamiento muy grande porque tienen otra claridad frente a sus derechos y sus posibilidades y en tanto lo que pueden hacer. La poesía fue pensada siempre para cierta clase social y ciertas personas eran las que definían qué era poesía y que no. Bueno, ahora los pibes y pibas dicen lo que es poesía, es un lugar de poder increíble”, concluyó.

Podés acceder al libro de manera gratuita ingresado al Instagram de Desarrollo Social de Almirante Brown.