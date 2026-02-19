Juegos, diversión y cosas ricas: volvió el bowling de Boulevard Shopping

Se trata de "Orbit". Cuenta además con mesas de pool, juegos electrónicos y bar. No se requiere realizar reserva previa. ¿Qué días y en qué horario jugar?

Con un gran evento apertura, abrió sus puertas “Orbit Bowling” en Boulevard Shopping de Adrogué. La nueva propuesta de entretenimiento fue especialmente pensada para vivir un momento diferente cargado de diversión con amigos o en familia.

¿Cómo es?

El flamante espacio se ubica justo al lado del sector snack del cine. Esto es en el primer piso del centro comercial situado en avenida Hipólito Yrigoyen 13298.

“Orbit” cuenta con diez pistas de bowling, creadas con un diseño moderno e inspirado en el concepto americano. Además de mesas de pool, juegos electrónicos y un bar gastronómico. Este incluye variedad de platos y tragos para complementar aún más esta experiencia.

Los vecinos pueden visitarlo de domingos a jueves desde las 12 hs y hasta la medianoche. En tanto, viernes y sábados abrirá sus puertas a la misma hora, pero cerrará a la 1 hs. No es necesario realizar una reserva previa.

Un rasgo distintivo es que quienes asistan podrán jugar con sus propias zapatillas, sin necesidad de alquilar calzados especiales, como se solicitaba anteriormente.

“Estamos muy contentos de dar inicio a esta propuesta y que la gente pueda reencontrase con esta actividad en un espacio como Boulevard Shopping que siempre fue muy asociado al entretenimiento. Esperemos que les guste. El diseño fue pensado en hacer algo distinto a lo que ya había”, indicó Cesar Lago, fundador de Lago Estudio, encargado de la puesta integral junto a un equipo español.

Para más información, los interesados podrán ingresar a su cuenta de Instagram: @Orbit.bowling.