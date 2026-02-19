Jueves de paro: ¿Qué líneas de colectivos funcionan?

La medida de fuerza será por 24 horas. Si bien alcanza a todos los medios de transporte, algunas unidades sí prestarán servicio. Los detalles.

El transporte público de pasajeros se verá afectado este jueves, 19 de febrero, por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral. Pese a ello, algunos colectivos prestarán servicio durante toda la jornada.

¿Cuáles son?

Las unidades del grupo DOTA que circulan por el AMBA no adhieren a la medida. De este modo, trabajarán con frecuencias habituales las líneas 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44 y 50. También la 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134 y 135.

Se sumarán la 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263 y 271. Además de la 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

Por su parte, los colectivos de las líneas 373, 271, 263 y 177 también realizan sus recorridos ya que no se acoplaron al paro general. Lo mismo sucederá con el 514 y 384 que transitan por Almirante Brown.

En cambio, el resto de las unidades nucleadas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) si se sumaron a la medida de fuerza. A ellos, se adhieren trenes, subtes, taxis, vuelos, buques fluviales y transporte de cargas.

Además del transporte tampoco funcionarán bancos, dependencias públicas, comercios y los sectores de hotelería y gastronomía y salud, quienes operarán con guardias mínimas. La protesta estará vigente por 24 horas.