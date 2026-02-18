Paro confirmado: este jueves no habrá colectivos, trenes, taxis ni vuelos

La medida de fuerza se extenderá toda la jornada. Se enmarca en el rechazo de la reforma laboral que se tratará en Diputados. Toda la información.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro nacional por 24 horas para este jueves, 19 de febrero. En este marco, los gremios del transporte anticiparon que paralizarán por completo sus servicios.

El alcance

Según informaron oficialmente, los sectores alcanzados por la huelga trenes metropolitanos y regionales (Unión Ferroviaria y La Fraternidad) y subtes porteños (Metrodelegados). También los colectivos, según confirmó UTA. No obstante, el grupo DOTA no se adheriría.

También no funcionarán los vuelos comerciales (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y gremios aeronáuticos) y taxis y transporte de cargas (CATT).

Asimismo, la medida de fuerza tendrá impacto en escuelas, bancos, organismos públicos, industrias y comercios. Si bien habrá guardias mínimas en salud, la actividad será limitada.

Las razones

La CGT anunció el paro general en rechazo de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Entre los puntos de mayor polémica se encuentran los cambios en indemnizaciones, jornada laboral y licencias médicas.

La medida fue definida tras una reunión virtual de la conducción gremial y se realizará sin movilización al Congreso.