Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron jardín de infantes y el edificio de la Secundaria N°76

Los establecimientos se ubican en Glew y Longchamps, respectivamente. Conocé más sobre estas obras.

Buscando ampliar la matrícula educativa en el distrito, el Jardín de Infantes N° 967 y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 76 de Longchamps quedaron inaugurados en las últimas horas. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron el acto.

Jardín

Está ubicado en la intersección de Yapeyú y Languenheim. Las autoridades visitaron primero dicho establecimiento, donde descubrieron una placa conmemorativa. Se proyecta que la flamante institución contará con 90 alumnos.

“Este nuevo Jardín es parte de un proceso de urbanización que seguimos impulsando junto a la comunidad de Longchamps, en el límite con Glew, y que mejora la vida cotidiana de nuestras familias”, sostuvo Cascallares. Asimismo, destacó que ya lograron abrir 55 nuevas escuelas de todos los niveles y modalidades del distrito.

Las instalaciones cuentan con tres aulas de 54 metros cuadrados con baños, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina equipada, módulos administrativos para secretaría y dirección y sala de máquinas. También patios- equipados por la Fábrica de Mobiliario Escolar Pública de la Provincia- áreas de expansión y espacios verdes con forestación planificada.

Mientras tanto el gobernador Kicillof agregó: “para nosotros es un verdadero orgullo estar hoy inaugurando dos establecimientos educativos en Almirante Brown: a contramano de un Gobierno nacional que no cree en la educación pública, seguimos invirtiendo y alcanzamos ya los 295 nuevos edificios escolares en la Provincia”.

El predio incluye un cerco perimetral de mampostería para delimitar el área de recreación. La superficie total alcanza los 1.745 metros cuadrados, con 497 metros cuadrados cubiertos y 254 de veredas.

Secundaria

Se ubica en la calle Simón Bolívar N°2150. Cuenta con una superficie total de 1.010 metros cuadrados, de los cuales 946 son cubiertos y 62 semicubiertos. La obra contempla seis aulas, biblioteca, secretaría, dirección, preceptoría, sala de profesores, gabinete, ascensor para personas con movilidad reducida y sanitarios, incluyendo baños adaptados.

Las autoridades recorrieron posteriormente las nuevas instalaciones. Detallaron además que se construye un SUM, un patio de uso exclusivo y otras dependencias que permitirán mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.

Un dato clave es que los estudiantes utilizaban espacios compartidos con la Escuela Primaria N°21, ubicada en el predio lindante. Con esta inauguración, la Secundaria N° 76 contará por primera vez con un edificio propio.