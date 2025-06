La agresión de Luque hacia un notero: ”Si me ponés el micrófono acá, te lo arranco"

Fue en la puerta del domicilio del médico. Mirá el video.

Tras la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque volvió a protagonizar un hecho de violencia. Ahora fue con un notero que intentó entrevistarlo en la puerta de su casa.

¿Qué pasó?

El periodista del programa “Desayuno Americano”, que se emite por América TV, interceptó al browniano, uno de los principales imputados, llegando a su domicilio. “Te lo digo bien, no vengas a romperme las p*lotas. No vengas a mi casa, tengo a mis hijos acá”, advirtió el profesional mientras intentaba cerrar la reja de ingreso.

En la escena, se puede ver al cronista preguntándole al médico cómo se sentía en relación a la nulidad del juicio. Sin embargo, este no recibió respuesta y todo se tornó más agresivo. "A mi casa no. Te lo estoy diciendo bien. Si me ponés el micrófono acá, te lo arranco", admitió el oriundo de Adrogué.

Ante la insistencia del notero, Luque le quitó el micrófono de la mano e ingresó a su casa. "No te lo voy a devolver, quedate acá todo el día", repitió visiblemente molesto.

Luego del tenso momento, el periodista contó que hacía dos días que estaban esperando a Leopoldo Luque en la puerta de su domicilio. Además, debió llamar de inmediato a la producción del programa de Pamela David para informar lo sucedido y saber cómo accionar ante la situación que vivió.



El juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro declaró nula la causa al considerar que la jueza Julieta Makintach no era imparcial. Se debe a que se confirmó que estuvo filmando un documental sobre el proceso sin ningún tipo de autorización.

En ese contexto, Luque enfatizó en que “era obvio que iba a ir preso” si la magistrada continuaba; mientras confirmó que afrontaría otro debate. “No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle tranquilo y nadie dice nada”, resaltó.