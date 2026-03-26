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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2642
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POLÍTICA
jueves 26 de marzo de 2026

La Feria del Libro de Brown cumple 10 años y se realizará en distintas localidades


Además de su tradicional espacio en Adrogué, llegará a Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José. El crongrama,

La Feria Internacional del Libro local (FILAB) cumple diez años y lo celebrará con una propuesta descentralizada. Se debe a que recorrerá distintas localidades del distrito con el objetivo de acercar iniciativas culturales, educativas y literarias a vecinos.

¿Cómo será?

Según indicaron desde la Comuna, se llamará “La FILAB en mi Barrio”. La propuesta se desarrollará en Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José, de forma independiente a la edición que se hace anualmente en la plaza Brown de Adrogué.

En cada una de estas localidades, contará con más de 40 stands de libros, la participación de escuelas, charlas, presentaciones, actividades culturales y espacios de encuentro para toda la comunidad.

El cronograma será:

  • Glew: el 15 y 16 de mayo, en el Circuito de Glew
  • Malvinas Argentinas: el 12 y 13 de junio, en la plaza Puerto Argentino
  • Don Orione: el 28 y 29 de agosto, en el Parque Don Orione
  • San José:  el 4 y 5 de septiembre, en la plaza Madre Teresa de Calcuta

En todos los casos, se llevarán adelante los viernes de 9 a 17 hs, mientras los sábados serán 12 a 18 hs.

“Estamos muy contentos de que, en el marco de los diez años de la FILAB (el evento cultural y literario más importante de toda la Región), podamos acercar esta propuesta a nuestros barrios, generando más oportunidades de acceso a la cultura, la lectura y el encuentro”, destacó Mariano Cascallares.

Sobre la iniciativa

Es impulsada desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Cuenta con el acompañamiento de distintas áreas municipales, instituciones educativas, entidades barriales, editoriales, librerías y escritores del partido. Busca fortalecer el acceso a la cultura y promoviendo la lectura en todo el distrito.

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