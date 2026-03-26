La Feria del Libro de Brown cumple 10 años y se realizará en distintas localidades

Además de su tradicional espacio en Adrogué, llegará a Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José. El crongrama,

La Feria Internacional del Libro local (FILAB) cumple diez años y lo celebrará con una propuesta descentralizada. Se debe a que recorrerá distintas localidades del distrito con el objetivo de acercar iniciativas culturales, educativas y literarias a vecinos.

¿Cómo será?

Según indicaron desde la Comuna, se llamará “La FILAB en mi Barrio”. La propuesta se desarrollará en Glew, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y San José, de forma independiente a la edición que se hace anualmente en la plaza Brown de Adrogué.

En cada una de estas localidades, contará con más de 40 stands de libros, la participación de escuelas, charlas, presentaciones, actividades culturales y espacios de encuentro para toda la comunidad.

El cronograma será:

Glew : el 15 y 16 de mayo , en el Circuito de Glew

: el , en el Malvinas Argentinas: el 12 y 13 de junio, en la plaza Puerto Argentino

el en la Don Orione: el 28 y 29 de agosto , en el Parque Don Orione

el , en el Parque Don Orione San José: el 4 y 5 de septiembre, en la plaza Madre Teresa de Calcuta

En todos los casos, se llevarán adelante los viernes de 9 a 17 hs, mientras los sábados serán 12 a 18 hs.

“Estamos muy contentos de que, en el marco de los diez años de la FILAB (el evento cultural y literario más importante de toda la Región), podamos acercar esta propuesta a nuestros barrios, generando más oportunidades de acceso a la cultura, la lectura y el encuentro”, destacó Mariano Cascallares.

Sobre la iniciativa

Es impulsada desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Cuenta con el acompañamiento de distintas áreas municipales, instituciones educativas, entidades barriales, editoriales, librerías y escritores del partido. Busca fortalecer el acceso a la cultura y promoviendo la lectura en todo el distrito.