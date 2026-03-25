Sumaron nueva maquinaria vial en Brown: Fabiani supervisó los trabajos

Entre las novedades, se encuentran equipos especializados para el relleno juntas de dilatación y fisuras en calles de asfalto y de hormigón. El intendente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Paula Eichel. La información.

Almirante Brown incorporó nueva maquinaria vial. La misma fue destinadas a fortalecer las tareas de mejora en los distintos barrios del distrito.

La jornada

Contó además con la presencia de la jefa de Gabinete, Paula Eichel. En este sentido, según informaron desde la Comuna, entre las principales novedades se destacan equipos especializados para el mantenimiento y la reparación de pavimentos que permiten rellenar juntas de dilatación y fisuras en calles de asfalto y de hormigón.

Según detallaron, este avance evitará las filtraciones de agua y sedimentos hacia las capas inferiores. De este modo, se contribuirá a prolongar la vida útil de la calzada. El sistema ya se está utilizando en los barrios.

Además, indicaron que también se incorporó un nuevo desobstructor, dos mini palas y un rodillo. Se sumaron dos chipeadoras y tres camionetas Toyota con hidro.

“Esta nueva maquinaria nos permite optimizar recursos, mejorar la eficiencia de las cuadrillas y seguir dando respuestas concretas a las necesidades de nuestros vecinos”, remarcó Mariano Cascallares.