“La Noche de la Pizza y la Empanada” llega hoy a Brown: ¿Cuáles son los comercios adheridos?

Habrá descuentos de hasta un 50% e imperdibles ofertas 3x2. Mirá el listado.

Llegó uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Se llevará adelante este martes, 16 de septiembre, una nueva edición de “La Noche de la pizza y la empanada”.

¿Cómo será?

Durante la jornada, los comercios adheridos ofrecerán descuentos de hasta 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, además de promociones especiales y muchas ofertas.

Asimismo, cada negocio decidirá si las promociones aplican además a los pedidos de delivery, take away o por otras aplicaciones, así como los medios de pago aceptados para poder obtener los descuentos.

Como todos los años, locales de diferentes localidades de Almirante Brown se suman a esta gran propuesta. Estos son:

Polaris : Adolfo Alsina 1050, B1852 Burzaco .

: Adolfo Alsina 1050, B1852 . Costumbres : Av. Hipólito Yrigoyen 13407, Adrogué .

: Av. Hipólito Yrigoyen 13407, . Olivia Adrogué : Amenedo 101, Adrogué

: Amenedo 101, Pizza Club Adrogué : Gral. Frías 155, Adrogué

: Gral. Frías 155, El Horno Oriental: Ricardo Davel 1206, Longchamps

Ricardo Davel 1206, Todos al Horno : Boulogne Sur Mer 1515, Longchamps

: Boulogne Sur Mer 1515, Pizzeria La Fama : Colón 3185, Rafael Calzada

: Colón 3185, Gretsch : Joaquín V. González 2795, Claypole

: Joaquín V. González 2795, FICHIN: Alcorta 4300, Claypole

Como ocurre todos los años, algunos negocios que no están en el lista podrían sumarse a último momento. Te recomendamos consultar.

Sobre este evento gastronómico

Es impulsado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE). Los vecinos que deseen además conocer los locales adheridos de la Región podrán desplegar un mapa interactivo. Podés acceder haciendo clic aquí.

Según datos de la edición 2024, participaron más de 1.500 locales, se registraron más de 140.000 visitas al sitio y las ventas se triplicaron durante aquella noche.